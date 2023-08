Fausto Ortiz y Fidel Márquez sobre la situación económica que enfrentará el próximo Gobierno

Este viernes 18 de agosto de 2023 en el espacio de Entrevistas de Teleamazonas, Fausto Ortiz y Fidel Márquez, analistas económicos, se refirieron a la situación económica que enfrentará el próximo Gobierno.

Márquez aseguró que “si bien vamos a tener un desempleo abierto por debajo del 4%, posiblemente de los más bajos de toda la región latinoamericana, vamos a crecer no a los ritmos que se están planteando. Ya los organismos internacionales nos dicen que vamos a tener un crecimiento por debajo del 2.5%”.

Además, sostuvo que en caso de que gane el sí en la consulta popular sobre el Yasuní “esto evidentemente trae consecuencias económicas (…) La pregunta es ¿cómo sustituye esos recursos? Lo puede sustituir por dos vías: o más deuda o tendrías que aumentar impuestos”.

Sobre las prioridades del próximo Gobierno, Ortiz aseguró que hay que “mejorar la recaudación sin necesariamente incrementar impuestos en el arranque (…) Deben haber algunas deudas que no se pudieron corregir en el pasado y cobrarlas, con eso tienes un recurso para poder trabajar. Les va a tocar trabajar en la focalización de los subsidios, no es adecuado que el diésel tenga ese nivel de subsidio y que llegue a quien no lo necesita”.

