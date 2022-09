El mundo deportivo vivió uno de los momentos más emotivos en la despedida de Roger Federer en Laver Cup. Su rival eterno y compañero en la última noche, Rafa Nadal, se mostró totalmente afligido por el adiós al tenis del suizo, protagonizando uno de los momentos más triste de este año.

Federer, acompañado por su familia y escoltado por su amigo Nadal, puso el broche final a su trayectoria deportiva en la ciudad donde se coronó con ocho Wimbledon, más que ningún otro hombre en la historia.

En el torneo por primera vez Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, quienes durante las dos últimas décadas han dominado los Grand Slams, compitieron en el mismo equipo. El suizo y el español fueron pareja para los dobles; sin embargo, la victoria no pudo ser y cayeron ante los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe.

Una vez finalizado el partido, Federer fue ovacionado y de inmediato rompió en llanto. Nadal durante las palabras de agradecimiento también se mostró muy emocionado.

Pero el momento más emotivo se vivió en la presentación de Ellie Goulding. Ambos tenistas se encontraban sentados en el banquillo mientras lloraban desconsoladamente. Imágenes que han dado la vuelta al mundo.

Roger Federe y Rafa Nadal llorando desconsoladamente en el Laver Cup. Video: Twitter

«UNA PARTE DE MI VIDA»

El español Rafael Nadal aseguró que, con la marcha de Roger Federer del circuito profesional, una «parte importante» de su vida también se va.

«Al final fue muy emocional», dijo Nadal en rueda de prensa después de jugar junto a Federer en el último encuentro de su carrera profesional. «Ha sido un honor formar parte de este importante momento de la historia de nuestro deporte».

«Son muchos años compartiendo muchos momentos. Cuando Roger se va del circuito, se va también una parte importante de mi vida», dijo el español de 36 años.

Nadal comentó que los primeros saques durante el partido «fueron muy difíciles», porque estaba «temblando» de los nervios y no podía sacar normal.

«Pero he disfrutado de este momento, de ser un equipo con él. Lo hace más especial. No puedo hablar de un particular momento. Esta noche ha sido inolvidable»

FEDERER Y NADAL, UNA AMISTAD INQUEBRANTABLE

Por su lado, el suizo habló ampliamente sobre la relación que le une al tenista español en la rueda de prensa posterior al partido.

«Hemos estado muy conectados, especialmente en los últimos diez años. Creo que desde que tengo hijos. No sé si eso me ha ayudado o me ha cambiado de algún modo o si nuestra rivalidad ha evolucionado. No tengo ni idea», comentó Federer.

«Me hace muy feliz dónde está nuestra relación hoy en día, que pueda llamar a Rafa y hablar de lo que sea. Creo que él se siente del mismo modo. Ha sido especial también que la familia de Rafa haya estado estos días aquí, porque te demuestra que no es solo que Rafa haya venido a jugar y a nadie de su equipo le importe. Puedo sentir su pasión por mí, como persona».

«Eso es muy importante. Creo que él se siente del mismo modo cuando ve a mis padres, a mis hijos, a mi esposa. Es algo muy bonito. Espero que a él le pase lo mismo con los hijos que va a tener. Le puedo dar algunos consejos. No es fácil -se rio Federer-, pero como padres siempre tenemos que dar lo mejor. Disfrutamos de la compañía del otro y tenemos muchos recuerdos, pero también nos gusta pasar tiempo juntos. Siento como que, cada vez que pasamos una tarde juntos, nos falta tiempo», reflexionó el helvético.

Federer puso punto y final a 24 años de carrera dejando atrás 20 títulos de Grand Slam, 103 torneos ganados, 310 semanas como número y uno de los estilos de juegos más elegantes y vistosos de la historia.

Con información de EFE