Feliz cumpleaños, Justin Bieber

Uno de los más grandes íconos del pop norteamericano, Justin Bieber, está de cumpleaños, y lo celebramos recorriendo su ecléctica y extensa trayectoria musical.

Con una carrera tan amplia, ecléctica, movida y llena de buena música como la de Justin Bieber, es difícil creer que este ícono de la música pop está cumpliendo apenas 27 años.

Pero bueno, estamos hablando de la misma persona que se enseñó a sí mismo a tocar guitarra, trompeta, piano y batería de pequeño, y quien antes de cumplir 18 ya era buscado por productores como Justin Bieber y Usher. Estaba destinado, sin duda, a dejar una huella en el mundo del pop.

Su primer EP, My world, fue un éxito rotundo: absolutamente todas (¡todas!) las canciones del disco llegaron a la lista Billboard Hot 100. ¡Y ni hablar de cuando sacó su álbum My world 2.0! ¡Ese era el que traía su super éxito internacional Baby, que movió al mundo entero!

Justin Bieber, 27 años

Claro, ya ha pasado un buen tiempo desde que salieron esas canciones, con Bieber explorando un aspecto más maduro de su persona a través de tra; canciones como Sorry, What do you mean?, y sus recientes sencillos que apuntan a un estilo más inspirado en el soul como Holy y Lonely, una balada potente y sincera junto a Bennie Blanco, muestran a un artista que tiene varias sorpresas bajo la manga, pese a lo joven que es.

Ahora que estamos a la expectativa de su nuevo álbum, Justice, que saldrá a mediados de marzo, ¿por qué no celebrar el cumpleaños del “Biebs” con un buen recorrido por su impresionante discografía? Para eso no hay que ir muy lejos, simplemente darle play a nuestra playlist con las mejores canciones de la carrera de Bieber. ¿Qué está esperando?

