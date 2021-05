Festejan una boda a bordo de un avión en vuelo en la India

India es uno de los países más afectados por la pandemia de COVID-19 que le llevó a a vivir escenarios apocalípticos por el número de muertos y la crisis sanitaria en general.

En medio de esa crisis se dio un episodio impactante para todos en India. En un vuelo comercial se desarrolló una boda, acto que sorprendió incluso a la tripulación del avión.

En la India las reuniones sociales están permitidas siempre y cuando solo sean 50 personas las que asistan al acto, pero los medios de ese país afirman que en el avión estuvieron 130 personas y algunas de ellas sin mascarilla. Los reportes de los portales digitales asumen que la boda se celebró en el avión en pleno vuelo para evitar la restricción del número de invitados.

A couple tied knot inside a SpiceJet aircraft yesteday

How can they get permission from aviation or Airline ? It's gross violation and criminal family should be prosecuted.#COVID19#COVIDEmergency#Covid19IndiaHelp #COVIDSecondWave @LambaAlka @MonikaSinghSays @MahuaMoitra pic.twitter.com/8xfqurxpGT