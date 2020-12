Fidel Martínez vuelve al Tijuana del fútbol mexicano

0 0

El ecuatoriano Fidel Martínez, delantero del Tijuana del fútbol mexicano, aseguró este lunes que regresó a este equipo para darle su segundo campeonato y con ello hacer historia.

«Cuando llegué a Tijuana en mi primera etapa fue algo hermoso, fuimos campeones; hoy vuelvo con muchas ganas de hacer historia y dar la segunda estrella a la institución y a la afición», dijo el artillero.

Martínez formó parte de Tijuana en el campeonato del Apertura 2012, único que ha ganado el equipo en su historia en la Primera División mexicana.

Deja el fútbol de China

Durante el 2019, el atacante sudamericano jugó en el Shanghái Shenhua chino. Reconoció que una de las causas que hizo que se inclinara por volver a la Liga mexicana fue la competitividad que tiene.

«Me llamaron y no lo pensé, me dijeron que me querían acá de vuelta y es un sueño cumplido regresar a este equipo. Es un reto volver a un fútbol tan competitivo como el mexicano y estoy motivado para dar lo máximo», aseguró.

A sus 30 años, el ecuatoriano, con recorrido en Pumas y Atlas en la Primera División de México; Peñarol en Uruguay; Deportivo Quito y Barcelona en su país, mencionó que tiene la experiencia necesaria para ayudar al plantel de Tijuana a trascender.

Martínez, el aporte de experiencia

«Tengo mucha madurez que espero aprovechar para ahora transmitirla a mis compañeros en la cancha. He encontrado un grupo espectacular, este plantel quiere dejar huella en Tijuana y yo vengo a reforzar esa idea».

Martínez subrayó que su conocimiento del balompié del país le ayudará a dar mejores resultados.

«Tuve una buena campaña con el Shanghái y vengo con todas las ganas. Ya conozco el fútbol mexicano, conozco a los equipos contrarios. No me va a costar la adaptación, por eso estoy muy contento», agregó.

El artillero habló de su conocimiento sobre cómo le gusta trabajar al argentino Pablo Guede, entrenador de Tijuana.

«Sé que con el ‘profe’ se busca mucho la posesión de pelota; le gusta que seamos muy intensos y ofensivos en los partidos, encontré eso a mi llegada y creo que esa manera de jugar nos hará disfrutar. La meta es hacer más goles», indicó.

Fidel Martínez firmó un contrato de dos años con Tijuana, equipo con el que hace pretemporada rumbo al torneo Clausura 2021 que comenzará el 8 de enero. EFE