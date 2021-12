Dado que este diciembre tenemos que celebrar también lo que no festejamos el año pasado, necesitamos de los mejores ritmos urbanos para armar una fiesta inolvidable.

A diferencia de la vez pasada, este diciembre pinta como un mes en el que podremos celebrar: podremos salir a los clubes a disfrutar de la música hasta que salga el sol, podemos ir a tomar con nuestros amigos y cantar nuestros temas favoritos, y obviamente podremos armar fiestas en casa para despedir bailando junto a nuestros compas un año que, como mínimo, ha sido un poco “menos peor” que el anterior.

Para armar la fiesta que nos merecemos después de casi dos años encerrados, traemos estas canciones que nos ponen a cantar, a bailar y a movernos hasta la madrugada. Aquí llegan artistas de la talla de Karol G con Bichota , Feid con Vacaxiones , Jhay Cortez con Ley seca , J Balvin con In da getto y muchos más.

Y no podemos hacer esta lista sin tener a uno de los talentos urbanos más prominentes al otro lado del charco: la española Bad Gyal, que acaba de lanzar el EP Sound system. Esta recopilación trae tres temas inéditos, que solo quienes han tenido la oportunidad de ver a la artista en vivo y bailar junto a ella han tenido la oportunidad de escuchar. “Estoy muy contenta de poderlos compartir con mis fans que al final me han demostrado que les han encantado”, dijo sobre el lanzamiento.“En los conciertos cuando les he puesto algún trocito siempre han reaccionado muy bien y siempre me han transmitido que tenían muchísimas ganas de que estos temas salieran.Espero que los disfruten y que los bailemos mucho ahora que ya podemos salir de fiesta”.

Para darle la despedida que se merece al 2021 y sacar toda esa energía acumulada del año, nada mejor que armar una farra de proporciones épicas con la música que les traemos

Spotify: Fiesta con lo Urbano

Deezer:Fiesta con lo Urbano

