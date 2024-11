¿Fiestas de Quito 2024 en riego por apagones?; Alcalde se pronuncia

La crisis energética continúa en Ecuador con apagones de hasta 14 horas diarias. En medio de la falta de energía, Quito celebrará 490 años de Fundación española, este 6 de diciembre de 2024, y sus fiestas ya están en riesgo.

De acuerdo con el alcalde capitalino, Pabel Muñoz, «tenemos dos opciones, o suspender toda la programación de Fiestas de Quito, que sería una opción que yo no comparto mucho, o mantener todo con nuestra propia generación«.

Muñoz se refirió brevemente a las fiestas capitalinas en su informe semanal, Frecuencia Quiteña, de este lunes 11 de noviembre de 2024. También criticó la falta de programación de los cortes de energía y preguntó a la comunidad sobre la realización de las actividades decembrinas.

Asimismo, propuso que los eventos no sean suspendidos, pero que sean los productores privados quienes proporcionen la energía de cada programa. «Si mañana tenemos un contrato, lo que estamos pidiendo es que el productor ponga una planta generadora para que no tenga que conectarse al sistema y por lo tanto no tenga que chupar una energía que no hay, no somos irresponsables», alegó.

Para Muñoz, la realización de las fiestas es clave para «que la gente tenga la posibilidad de salir a distraerse» en medio de una crisis energética sin precedentes. Además, añadió que artistas y comerciantes se benefician de este tipo de actividades.

«Estamos en una perspectiva de que Quito no pare ni se apague durante las fiestas», dijo el Burgomaestre, aunque no anticipó detalles sobre las actividades para esa ocasión.

Días atrás, Muñoz invitó a la ciudadanía a participar en una jornada de reforestación el domingo 24 de noviembre de 2024. Entre las 08:00 y las 11:00 se prevé que miles de personas participen en la reforestación de 10 sectores de manera simultánea.

Estos son: El Panecillo, Parque Guanguiltagua, San Enrique de Velasco, La Toglla, Santa Rosa, Carapungo, Guamaní Alto, Chilibulo, El Auqui y Perla Quiteña. Y según Muñoz, este será el evento que de inicio a las Fiestas de Quito.

La agenda con las actividades deberá presentarse a mediados de noviembre.

