FIFA adelanta el inicio del Mundial con el partido de Qatar-Ecuador

El ‘Bureau’ del Consejo de La FIFA decidió este jueves, 11 de agosto, «por unanimidad» adelantar al 20 de noviembre la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022; y del partido entre la selección anfitriona y Ecuador, que pasará del 21 al 20 de ese mes; y sustituirá como primer encuentro de la competición al Senegal-Países Bajos, que mantiene su fecha, según anunció el organismo en un comunicado.

«La Copa Mundial de la FIFA 2022 dará comienzo con una celebración aún mayor para los aficionados cataríes y de todo el mundo. El domingo, 20 de noviembre, los anfitriones se verán las caras con Ecuador a las 19:00 (hora local); en el que será el único encuentro del día.

El Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido hoy por unanimidad adelantar un día el partido y la ceremonia inaugural, que tendrán lugar en el Estadio Al Bait», señaló en un comunicado.

Bureau of the FIFA Council confirms #WorldCup 2⃣0⃣2⃣2⃣ opening ceremony and match 🇶🇦 v. 🇪🇨 brought forward one day as stand-alone event to 20 November, at 19.00. 🇸🇳 v. 🇳🇱 rescheduled from 13.00 to 19.00 on 21 November. pic.twitter.com/GsktwYNYCl