Filtran datos de 533 millones de usuarios de Facebook

Datos personales de más de 533 millones de usuarios de Facebook de más de 100 países han sido publicados de forma gratuita en línea por un usuario de un foro de piratería de bajo perfil.

Los datos filtrados incluyen nombres completos de usuarios, números de teléfono, ID de Facebook, ubicaciones, fechas de nacimiento, información biográfica y, en algunos casos, direcciones de correo electrónico, entre otros datos.

Alon Gal, director de tecnología de la firma de seguridad Hudson Rock, fue el primero en descubrir la filtración y reveló una lista de los países afectados.

La filtración de datos de Facebook afecta a usuarios de más de 100 países, incluidos más de 32 millones de registros de internautas en EE.UU.; 13 millones en México; casi 11 millones en España; 8 millones en Brasil, la misma cantidad en Perú; casi 7 millones en Chile y de Ecuador 310 259.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8