El ministro de Energía (e), Roberto Luque, se presentó la tarde de este lunes 22 de abril ante los medios de comunicación para dar actualizaciones sobre la crisis energética que atraviesa el país. Adelantó que no hay una fecha para el fin de los apagones y anunció que el Gobierno ya analiza la contratación de barcazas.

El actual déficit de energía de Ecuador asciende a 1 000 megavatios de potencia, lo que representa el 22% del requerimiento máximo del país. Ante la crisis, Luque anunció que ya se analizan ofertas de tres empresas para la contratación de barcazas.

El plazo para concretar la contratación es de 20 días. Por ahora no hay un panorama claro ya que las propuestas no han sido estandarizadas.

Estas ofertas han sido enviadas al país en 2023, pero no han sido analizadas. «Unos oferentes proponen una o dos barcazas con 200 o 300 megavatios, los plazos no están establecidos, los precios no están bien establecidos», lamentó el Ministro encargado.

Lea también:

Según Luque, se está negociando de manera directa con las empresas. «No vamos a usar intermediarios y ojalá nos escuchen para que no se acerquen acá a preguntarnos y quererse ganar una plata sobre un tema que no estamos dispuestos a ceder«, insisitó.

Aunque ha llovido en los últimos días, Luque aseguró que no es suficiente para llenar el embalse. En Mazar aún faltan 40 metros para alcanzar la cota máxima que debe tener para su funcionamiento óptimo. «40 metros en un embalse que tiene un área bastante grande es bastante volumen de agua el que se tiene que generar», explicó ante los medios.

También anunció que se aprobará un reglamento que permita la importación de gas natural. La Agencia de Regulación y Control de la Energía y los Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) tendrá 15 días para aprobar dicha regulación. Con el gas natural se prevé tener una fuente de generación alternativa.

Estas medidas se dan en medio de una crisis energética que provocó la declaración de un nuevo estado de excepción.

Anuncio de horarios de apagones

El anuncio de los horarios de apagones se ha hecho en las últimas horas del día y eso ha generado molestia en la ciudadanía. Ante esto, Luque dijo que desde el 23 de abril entrará en funcionamiento una página web con la información centralizada.

Explicó que cada día se analiza el consumo y la energía disponible, eso motiva los cambios en los horarios de cortes. Tal como sucedió esta tarde cuando el embalse de Coca Codo Sinclair estaba por rebozar y se adelantó la reconexión en las zonas que no tenían servicio

Descartó que el anuncio pueda hacerse a través de mensajes de texto de las operadoras telefónicas.

También en Teleamazonas: