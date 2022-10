Se sentaron en la misma mesa y firmaron un documento con 218 acuerdos. Leonidas Iza, presidente de la Conaie; Gary Espinoza, de la Fenocin, y Édgar Sáenz, vicepresidente del Feine, lo hicieron en representación de las organizaciones indígenas de Ecuador. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, lo hizo a nombre del presidente, Guillermo Lasso.

La tarde del viernes 14 de octubre de 2022, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en Quito, se cerraron las 10 mesas de diálogo entre el Ejecutivo y el movimiento indígena, luego de 90 días de encuentros, con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Las mesas se instalaron después de las protestas de junio del 2022, cuando las organizaciones indígenas paralizaron al país, principalmente a la Sierra, por 18 días y plantearon 10 demandas al presidente Lasso.

Esas peticiones se convirtieron en mesas de debate, a las cuales concurrieron secretarios de Estado, de acuerdo con 10 temáticas: fomento productivo; control de precios; banca pública y privada; energía y recursos naturales; seguridad y justicia; acceso a la salud; educación superior; derechos colectivos; empleo y derechos laborales; focalización de subsidios a los combustibles.

Los diálogos tuvieron como resultado acuerdos y desacuerdos entre Gobierno e indígenas.

Iza reclama ausencia de Lasso y habla de movilización

“Quiero enviar ese saludo a todos los funcionarios del Estado, ministro Jiménez, que han puesto el esfuerzo para sacar lo que en la práctica, en la voluntad, no hemos visto del Presidente de la República”, dijo Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en el evento de la firma de los acuerdos.

“De pronto usted hablará en nombre del Gobierno pero a nosotros nos acusaron durante un año que somos terroristas, que somos anárquicos, no creemos en la democracia y estamos demostrando al país, aquí, el que no ha dado la cara al país ha sido el Presidente de la República y por eso quiero saludar la posición del ministro Jiménez, porque en un país tan diverso la propuesta del movimiento indígena siempre ha sido plunacionalizar las instituciones del Estado y construir una sociedad intercultural”, señaló Iza, quien pidió que los acuerdos se cumplan.

“La implementación, luego de tres meses de discusión, no recae en las organizaciones ni en los manifestantes, recae sobre la responsabilidad del Estado en sus diferentes carteras de Estado. Así que de nuestra parte van a tener seguimiento a ese proceso de implementación, para que el país quede absolutamente claro”, sostuvo el Presidente de la Conaie y rechazó que se le acuse de tratar de imponer su agenda al Gobierno.

«Que estamos obligando a cogobernar. No. No. Nosotros no estamos cogobernando ni obligamos a cobernar; sobre un problema de crisis profunda, llevada a una movilización, hay un acuerdo y ese acuerdo tiene que pragmatizar en la realidad. Por lo tanto, desde nuestro uso de nuestro derecho a la resistencia ha salido un proceso. En ese sentido estaremos exigiendo, dando seguimiento, para que aquello se implemente ya en la vida práctica”.

«Estos acuerdos que hemos firmado deben de tener un cumplimiento obligatorio de todos los ministros de Estado; de lo contrario, estos diálogos solo son un saludo a la bandera», dijo Gary Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). «La lucha recién inicia», aseguró Édgar Sáenz, vicepresidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine).

“Hay avances parciales, pero en lo sustancial necesitamos trabajar. De lo contrario, simplemente la gente no podrá pagar sus deudas, nuevamente tendremos que volver a las calles”, enfatizó Iza.

Ministro Jiménez resalta determinación de Lasso para el diálogo

“Las mesas de diálogo han demostrado ser más productivas para lograr soluciones en conjunto, que la calle, donde todos perdemos, pierde el país, pierde la gente, pierden las organizaciones”, destacó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien inició su intervención con un saludo en quichua.

“Hemos empezado a sanar fracturas históricas y vamos por buen camino, para brindar paz y progreso, donde antes solo había desconfianza y temor. No podemos refundar el país en 90 días, pero sí podemos acometer la construcción de ese país que anhelamos», expresó el Secretario de Estado, quien resaltó los 218 acuerdos alcanzados “por el bien del país”.

“Eso es lo que hace un Gobierno democráticamente electo, recoge aspiraciones de los ciudadanos y toma las mejores decisiones para la mayor cantidad de personas. Y por supuesto que también han existido desacuerdos, que constan en las actas suscritas, en los que el Gobierno consideró que los planteamientos no eran los más idóneos para el conjunto del país”, dijo el funcionario.

“Por primera vez fue posible que dos sectores tradicionalmente antagónicos, por la mala política y por los malos políticos, pudieran sentarse frente a frente y entablar un diálogo abierto, sincero y transparente. Por eso, el presidente Guillermo Lasso fue enfático en la absoluta determinación del Gobierno de progresar en un diálogo con resultados y, además, la cercanía directa e inmediata con las organizaciones sociales”, expresó el Ministro de Gobierno.

“Pero hoy este proceso fecundo, democrático, participativo, continuará con mayores bríos y se extenderá a otros sectores”, puntualizó Jiménez.

Al acto en la PUCE llegaron decenas de actores, entre representantes de organizaciones sociales y funcionarios públicos como los ministros de la Producción, Trabajo, Educación, Energía, Transporte, Cultura, entre otros.