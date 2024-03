El Juez de la Unidad Judicial Penal en Tulcán, dictó prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad competente para Juan Andrés A. M., Richard Alexander D. C., Jefferson Alexander C. A., Richard Mauricio Ch. A. y Jerson Marzoliny D. C., de nacionalidad ecuatoriana, por presunto contrabando.

La medida se dicta tras interceptar de dos camiones, y la detención de las cinco personas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, la noche del 14 de marzo alrededor de las 22:40 pm, en el sector de Cartagena a la altura de la parroquia El Carmelo (cercano a la frontera con Colombia).

Según un comunicado de la Fiscalía, los uniformados ordenaron parar la marcha de los camiones, a lo que los conductores hicieron caso omiso e intentaron darse a la fuga.

Cuando finalmente detuvieron los vehículos, los uniformados visualizaron que trasladaban bebidas alcohólicas y productos de consumo masivo de origen colombiano, mexicano e indonesio, los productos estaban sin la documentación correspondiente, por lo que los ocupantes y los vehículos fueron trasladados al cuartel militar.

Los ocupantes de los vehículos habrían intentado cohechar a los uniformados para que se libere la mercadería encontrada, cuyo destino final era el sector del Juncal, en el límite entre las provincias de Carchi e Imbabura.

A la altura del sector del Guagua Negro, el personal militar que custodiaba los camiones y a sus ocupantes fueron interceptados, con armas de fuego, por vehículos que intentaban recuperar la carga incautada.

En el registro, funcionarios del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), evidenciaron que la carga tenía un valor de aproximadamente 30 mil dólares y 20 mil dólares, respectivamente.

Por estos hechos, Fiscalía procesó a los ocupantes de los vehículos en dos audiencias, una por cada camión detenido.

Por tratarse de un delito cuya sanción es menor a cinco años de prisión, ambos casos se tramitarán por procedimiento directo, que se desarrollarán el 1 de abril de 2024.

Mientras que la mercadería incautada quedó resguardada en las bodegas de Senae, en la ciudad de Tulcán.

