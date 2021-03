Tras la anulación de condenas al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso ‘Lava Jato’, la Fiscalía General de Brasil presentó este viernes una apelación contra la decisión judicial. De ser aceptada, la posibilidad de ser candidato presidencial en el 2022 podría verse afectada.

El recurso de apelación fue presentado al pleno de la Corte Suprema, formada por once magistrados. La Fiscalía pide mantener las decisiones adoptadas por el tribunal de Curitiba, que juntas sumaban casi 26 años de prisión.

Estou muito de bem com a vida. A lava jato desapareceu da minha vida. Estou satisfeito que tenha sido reconhecido o que meus advogados diziam. Sei que é constrangedor pra quem me acusou parar de acusar. Olha como eu tô muito mais sereno do que o Bonner ontem dando a notícia…