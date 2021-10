Fiscalía de México revela detalles de la muerte de Octavio Ocaña

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió este sábado un comunicado donde brinda detalles de la muerte del actor Octavio Ocaña.

Tras conocerse la muerte del joven de 22 años se emitieron varias versiones del hecho. Por ello, la entidad se pronunció y aclaró que Octavio, quien interpretó a «Benito» en la serie los «Vecinos», se habría disparado en la cabeza con un arma.

Según detalla el comunicado, durante la persecución, el actor perdió el control del auto y chocó contra un costado de la vía. Además, indica que encontraron a Ocaña con una lesión por arma de fuego en la cabeza. El arma, que según los testigos, era la misma que portaba Ocaña y que se encontró en la camioneta.

«En las inspecciones realizadas a la camioneta donde viajaba la persona que perdió la vida, y dos sujetos más, fue encontrada un arma de fuego, un casquillo percutido e indicios balísticos en el techo de la unidad, justo a altura del conductor«, agrega.

Asimismo, se informó que detuvieron a las dos personas que viajaban en la camioneta con el actor. Y reitera que no hubo intercambio de disparos con la policía municipal.

«ME QUITARON UNA PARTE DE MI VIDA»

Tras el pronunciamiento de Fiscalía, Octavio Pérez, el padre del actor, dio sus primeras declaraciones y reveló que las personas que acompañaban al joven eran sus amigos, encargados de cuidarlo.

Pérez pidió que no se tomaran en serio las teorías que han surgido en redes sociales y agregó que él tampoco sabe cómo falleció su hijo por lo que está en espera de que se esclarezca el hecho.

“Fue algo que no nos esperábamos. Me avisaron y yo acabo de llegar ahorita en la mañana. Una tragedia, completamente una tragedia. No sabemos ni cómo está, así que ni me pregunten”, dijo Pérez a los reporteros.

En medio del dolor, el padre del joven actor dijo: «Estoy muy quebrado, del alma y de todo porque me quitaron parte de mi vida».