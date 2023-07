Fiscalía investiga la muerte de una niña de 3 años en Guayaquil

La Fiscalía General del Estado inició, este miércoles 12 de julio del 2023, una investigación previa por el presunto asesinato de una niña de tres años en una vivienda ubicada en la Cooperativa Assad Bucaram, en el sur de Guayaquil.

Personal de Fiscalía y Policía Nacional recopilaron varios elementos de convicción. Entre ellos, la historia clínica, informes de levantamiento de cadáver y autopsia, parte informativo y versiones». Sin embargo, por el momento no hay personas detenidas por el hecho ocurrido el 8 de julio del 2023.

#ATENCIÓN | #Guayas: #FiscalíaEc inició –de oficio– una investigación previa por el presunto #asesinato de una niña de 3 años. El crimen ocurrió al interior del domicilio de sus padres, ubicado en la Cooperativa Assad Bucaram, en el sur de #Guayaquil.

Signos de maltrato

La menor de edad habría fue trasladada al Hospital de niños Dr. Francisco de Icaza «sin signos vitales y con señales de maltrato (hematomas), que probablemente le habría causado la muerte», se indica en el parte policial.

Enyimar, la madre de la niña, indicó a las autoridades que ella regresó a su domicilio a las 18:00 el 8 de julio luego de trabajar. Su conviviente le habría indicado que la pequeña se encontraba en su habitación, pero ella no la encontró en ese lugar. De inmediato, empezó a buscar por la vivienda hasta que la halló inconsciente en la tina del baño.

La mujer de nacionalidad venezolana pidió ayuda y logró trasladarla a la casa de salud, donde confirmaron su fallecimiento. Enyimar también dijo que el padrastro era quien maltrataba a la pequeña.

En una entrevista a los medios de comunicación reveló que pensó en abandonar su casa pero no lo hizo porque no tenía un lugar para mudarse. «Tenía un presentimiento, me quería ir pero no tenía a donde». Todo el tiempo pasaba «, señaló.

Además, aseguró que su pareja había maltratado a la niña por algunas ocasiones. «En la primera agresión no lo denuncié, pero la segunda vez si lo hizo».

