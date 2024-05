La Fiscalía General del Estado niega que una supuesta carta de Daniel Salcedo sobre su trato en la cárcel de máxima seguridad La Roca sea real. La institución calificó, este sábado 11 de mayo, como falso el documento escrito a mano que ha circulado en redes sociales.

«La Fiscalía informa a la ciudadanía que las afirmaciones del procesado Daniel S. son falsas. La institución rechaza esta comunicación malintencionada que pretende desviar la atención del proceso en curso», escribió la institución en su cuenta de X.

La supuesta carta escrita a mano dice “Ya no tengo fuerzas, desde hace 3 semanas no me dejan salir al patio, solo me dan de comer 1 vez al día, ya no me acuerdo cuántas noches me sacan en la madrugada en calzoncillo y me dejan en el patio 2 horas”.

Finalmente pide que «ya no depositen para economato» porque «no sirve». La carta está firmada por «Daniel» y no tiene fecha.

Salcedo está preso por el caso Metástasis y ha sido sentenciado a 13 años de prisión por los delitos de lavado de activos, peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a un centro de rehabilitación social. Además ofreció colaborar con la justicia con su testimonio en los casos Metástasis y Purga.

En los chats revelados en el caso Metástasis se identifica a Salcedo con el alias «Bellito«, supuestamente encargado de planificar estrategias ilegítimas en el sistema de justicia, según señala la Fiscalía.

Fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayas, el 13 de abril de 2024. Salcedo se encontraba recluido en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi, en Latacunga.

