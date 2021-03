Fisicoculturista sufre escalofriante lesión en el músculo pectoral

Un fisicoculturista británico sufrió una grave lesión tras entrenar con más peso del que podía levantar; se arrancó por completo el músculo pectoral.

Ryan Crowley, es un joven de 23 años que estaba intentando levantar en pecho plano, pero en un momento el brazo derecho no aguantó y se lesionó gravemente el tendón pectoral.

ADVERTENCIA IMÁGENES SENSIBLES

Ryan Crowley completely ripping his pec tendon off the bone whilst trying to incline bench 220kg 😳🤢



Look how Larry Wheels is able to just hold the bar like that though pic.twitter.com/TgULx6mrW2