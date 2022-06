Florentino a Mbappé: «Pobre hombre, estará ya arrepentido»

La decisión de Kylian Mbappé de no fichar por el Real Madrid sigue generando polémica alrededor del mundo deportivo.

Este fin de semana se viralizó un video de la inesperada respuesta de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sobre la posibilidad de fichar al francés.

En las imágenes se observa a Florentino firmando autógrafos a varios hinchas madridistas, cuando de repeten uno de ellos le piden que ya no intente fichar al delantero del Paris Saint-Germain (PSG).

«Florentino no traigas a Mbappé ya eh«, señala el hincha, a lo que Florentino responde: «Pobre hombre, estará ya arrepentido«.

PRESIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA

El presidente del Real Madrid había asegurado que el delantero sucumbió a una «presión política y económica» para renovar por el club francés, en una entrevista con el programa ‘El Chiringuito’.

«Manifestó siempre que su sueño era el Madrid y como quince días antes (de anunciar su decisión), como que cambió la situación, creo que por una presión política y económica», dijo Pérez.

«Entró como en un bloqueo y debió salir por lo que era más fácil para desbloquear», añadió el presidente del Real Madrid, para el que «la presión que más le ha podido costar a él es la presión política».

«Supongo que el dinero también y un liderazgo en cuanto al proyecto deportivo, eso le hace cambiar de opinión y toma el camino que él cree que es mejor para salir de una situación que yo comprendo que estaría muy bloqueado».

Mbappé anunció el 22 de mayo que renovaría con el PSG después de muchos medios hubieran dado por hecho su fichaje por el Real Madrid.

«Cuando uno entra en una situación así de pánico intenta salir por la vía que se le acabe antes el pánico, hasta lo comprendo, porque no es fácil que te llame el presidente de la República (Emmanuel Macron)», añadió Pérez.

Pese a todo, Pérez no le cerró la puerta. «Ahora no, porque este Mbappé no es mi Mbappé», dijo Florentino Pérez al ser preguntado si sigue soñando con verlo con la camiseta del Real Madrid.

«Le deseo si se queda allí lo mejor posible para él, yo no tengo nada en contra de él, pero yo me creía lo del sueño y él también (…) Pero, a veces los sueños no se pueden realizar por causas externas», concluyó Pérez.

Con información de AFP