Florian Senechal se lleva la etapa 13 de la Vuelta a España

El francés Florian Senechal (Deceuninck-Quick Step) ganó sorpresivamente al esprint la decimotercera etapa de la Vuelta a España.

La jornada, disputada entre Belmez y Villanueva de la Serena, de 203,7 km, tuvo un final que pocos esperaban.

Se trataba de una jornada de transición en la que el noruego Odd Christian Eiking (Intermarché), mantuvo la camiseta roja de líder.

Senechal fue el más rápido en un esprint lanzado de lejos por su propio equipo. En principio, la escuadra estaba trabajando para el lanzamiento de Jakobsen, pero un problema hizo que se rezague al final.

Así, Florian Senechal aceleró y levantó los brazos con un tiempo de 4h.58.23. En la meta llegaron los italianos Matteo Trentin (UAE Emirates) y Alberto Dainese (DSM), segundo y tercero respectivamente.

En la general sigue al frente Odd Christian Eiking con 58 segundos sobre el francés Guillaume Martin (Cofidis). También mantiene 1’56» respecto al esloveno Primoz Roglic. El español Enric Mas es cuarto a 2’31».

El ciclista colombiano Egan Bernal, del equipo Ineos Grenadiers, logró descontar 5 segundos sobre el grupo de los líderes.

Este sábado se disputará la decimocuarta etapa, entre Don Benito y el Pico Villuercas, de 165,7 km de recorrido. EFE

🎥Etapa 13 – Stage 13 | #LaVuelta21



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la sorprendente victoria de @flosenech gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Florian Sénéchal's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/AMDqHay8zJ