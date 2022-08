Florinda Meza se pronuncia sobre la demanda a Shakira  

La semana pasada una polémica se desató en redes sociales por ‘Te Felicito’, uno de los últimos temas musicales que lanzó Shakira este año.

Medios internacionales aseguraron que Florinda Meza demandaría a Shakira por un supuesto plagio en los movimientos de baile que acompañan al tema, pues muchos lo relacionaron con “la garrotera” de El Chavo del 8.

Sin embargo, la madrugada de este martes 23 de agosto, a través de su cuenta de Twitter, Meza desmintió la noticia.

“La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA. A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias No hay fundamento en esta noticia”, publicó en Twitter.

A toda la opinión pública:



La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA.



A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias



No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira.



Florinda Meza pic.twitter.com/22OVObwu0j — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 23, 2022

El tuit se viralizó y muchos usuarios de la plataforma la cuestionaron sobre por qué había desmentido los rumores si todo se trata de una broma

“Aunque no lo crean me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que por favor, no la demandara, como si eso fuera real”, escribió en respuesta a un comentario que recibió.

Comparaciones

Hace pocos días en redes sociales comenzaron a circular un sinfín de videos comparando los pasos “robóticos” de la colombiana con “la garrotera”

#RadioLatinaOnline Florinda Meza estaría preparando acciones legales en contra de la colombiana, teniendo en cuenta que, presuntamente Shakira realizó un paso en el video de ‘felicidad’, basado en la ‘garrotera’ del chavo. pic.twitter.com/t3YqZMfKlE — Radio Latina Online (@latinamoniquira) August 20, 2022

¿Cuál es el verdadero origen de la coreografía “Te Felicito”?

Sin embargo, contrario a lo que muchos piensan Shakira no se habría inspirado en el personaje creado y interpretado por Roberto Gómez Bolaños para crear su coreografía, sino que nació de sus hijos: Sasha y Milan, así lo dio a conocer durante su reciente visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

«Los creadores del video son mis hijos, a ellos se les ocurrió la idea […] Les pedí escuchar la canción y que cerraran los ojos. A mi pequeño Sasha se le ocurrió la idea, dijo: Mami, te imagino bailando con un robot»

Fuente: Infobae.com