El caos se formó este jueves en Miami (EEUU) entre Floyd Mayweather y el youtuber Jake Paul, hermano de Logan Paul, su próximo rival. Una trifulca se llevó a cabo en la conferencia de prensa antes de la pelea de exhibición, luego de que Jake le quitara la gorra al boxeador.

Mayweather volverá al ring para una pelea de exhibición contra el youtuber estadounidense Logan Paul. El evento será el próximo 6 de junio en el Hard Rock Stadium de Florida y para promocionarlo, se organizó la rueda de prensa y una sesión de fotos entre con los dos contendientes.

Asking @FloydMayweather a question one minute…brawl with the @jakepauland and @LoganPaul ensues pic.twitter.com/sUDK5aIQDd