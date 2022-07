Fórmula 1 | Impactante accidente en el GP de Gran Bretaña

El Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula 1, fue interrumpido poco después de darse la salida a causa de un accidente que afectó a varios pilotos; al parecer, sin mayores consecuencias físicas y que estuvo provocado por el toque entre el inglés George Russell (Mercedes) y el chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo).

El francés Esteban Ocon (Alpine), el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y el tailandés Alex Albon (Williams) también se vieron afectados en el accidente, que tuvo lugar en la salida; en la que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) arrebató la primera plaza al español Carlos Sainz (Ferrari), que había arrancado desde la ‘pole’ y reanudará la prueba en segunda posición.

En la salida, la atención se centró en el sobrepaso de Max Verstappen (Red Bull) que desde el segundo lugar superó a Carlos Sainz (Ferrari) y pasó a comandar las acciones. Además de la gran partida de Lewis Hamilton (Mercedes) que desde el quinto lugar se ubicó tercero.

Sin embargo, al llegar a la primera curva Russell cerró para evitar ser superado por Pierre Gasly (Alpha Tauri) y en esa maniobra embistió al asiático. El choque entre ambos provocó una reacción en cadena que afectó también al francés Esteban Ocon (Alpine), al japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y al tailandés Alex Albon (Williams), que se llevó golpes por todos los lados y que, al igual que el primer chino que corre en la F1, fue trasladado, por precaución, al centro médico del circuito.

Se informó que todos estaban razonablemente bien y la organización dio vía libre para que se ofreciesen la repetición de las imágenes del aparatoso accidente.

Zhou volcó con su auto, conmocionando a todos. En la transmisión oficial informaron que el Zhou estaba en buen estado más allá del golpe.

La carrera fue detenida para atender Zhou, a quien fue difícil sacarlo de su coche por la posición en la que quedó.

Según la Federación Internacional del Automóvil (FIA), los dos pilotos «fueron chequeados en el centro médico». Zhou se halla en observación mientras que Albon «será trasladado en helicóptero al hospital de Coventry para someterse a pruebas por precaución».

Además, Alfa Romero informó que «no hubo heridos de gravedad» y Zhou «permanece en observación en el centro médico».

Update: Following his crash, Zhou underwent checks in the medical centre. There were no major injuries. He remains under observation in the medical centre.