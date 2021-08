Foto de una cobra de dos cabezas hallada en la India

Varios medios de comunicación han hecho eco de la aparición de una extraña cobra de dos cabezas, que ha causado revuelto en la población, la foto del animal se ha viralizado en redes sociales

Según el medio Hindustan Times, el personal del Departamento Forestal del estado de Uttarakhand, en la India, capturó la semana pasada una rara cobra de dos cabezas

Al ser avistada en la zona de Dehradun (al norte de la India), funcionarios forestales fueron a su rescate sin saber que se trataba de un reptil peculiar.

«En mis 15 años como cazador de serpientes, nunca me había encontrado con un espécimen así. Es una serpiente muy rara«, ha confesado Adil Mirza, miembro del cuerpo del departamento forestal.

