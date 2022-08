El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, comentó sobre resolución de libertad otorgado a Jorge Glas y Daniel Salcedo.

En el espacio de entrevistas de 24 Horas, Jiménez afirmó que hay una serie de irregularidades en estos casos.

«Esta supuesta resolución recién apareció en la tarde (lunes). Aparentemente, la resolución decía viernes 5 de agosto. No se entiende cómo recién aparece el lunes en el sistema de monitoreo de causas», sostuvo.

También agregó que no se convocó ni se permitió intervenir a la SNAI, Ministerio de Salud, Procuraduría. «Es decir, estamos hablando de un estado en indefensión».

«Hay una serie de irregularidades. Quien interpone es un ciudadano Araujo. Y en la audiencia, luego de leer el expediente, por esa iluminaciones repentinas, incluyó a dos ciudadanos más; entre esos Jorge Glas y el señor Salcedo», comentó.

Adelantó que el Estado ecuatoriano se asegurará que cualquier decisión que se tome no atente contra la seguridad jurídica. «Nosotros no vamos a dar ni un solo paso si no estrictamente apegado a derecho», resaltó Francisco Jiménez.

«Nosotros no podemos se alcahuetes de ningún manoseo de la justicia. Las entidades públicas revisarán el expediente para ver si se cumple con los requisitos jurídicos para que se proceda con la solicitud del juez. Pero ya hay todas estas consideraciones que ameritan una serie de recursos que hoy intepondrán Procuraduría como SNAI. Se resolverá lo que en derecho corresponda», afirmó Francisco Jiménez.

También en otras noticias: