Francisco Rocha: ‘Lasso no puede seguir con esta Asamblea’

“La libertad de expresión no tiene solo que ver con nuestro ejercicio profesional ni con periodistas de un medio, sino también con la opinión que pueden dar los ciudadanos”, enfatizó el periodista Francisco Rocha este martes 4 de octubre del 2022, un día después de que la Corte Constitucional aceptara la objeción parcial por inconstitucionalidad a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.

En entrevista con el noticiero 24 Horas, Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), señaló que la resolución del Más Alto Tribunal de Ecuador “es una buena noticia para la libertad de expresión y para el país en general”.

La Corte aceptó 12 de 18 objeciones por inconstitucionalidad planteadas por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. En ese contexto, se declaró sin precedentes el pronunciamiento de la Corte respecto de los artículos 2, 3, 9, 10, 11, 12, 17, 35, 41, 43 50 y 53 del proyecto de reforma legal, que había sido aprobado en la Asamblea Nacional impulsado por el correísmo.

Francisco Rocha fue enfático en mencionar que los pasos democráticos constitucionales de legalidad están dados y que ahora a la Asamblea no le queda más que limitarse a cumplir lo dispuesto por la Corte, en un plazo de 30 días.

La crisis política del país

El Director de la Aedep resaltó la incoherencia del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien ahora impulsa un proceso de diálogo con la Presidencia de la República.

El 28 de junio del 2022, en el contexto del paro nacional de las organizaciones indígenas, Saquicela convocó a una sesión del Pleno para votar por la destitución del presidente Guillermo Lasso. La moción, propuesta por asambleístas afines al expresidente Rafael Correa, requería de 92 votos; pero obtuvo 80, el de Saquicela incluido.

“Si alguien vota por la destitución de un Presidente y luego convoca a un diálogo, es una farsa”, dijo Francisco Rocha en Teleamazonas. “Y es lo que está haciendo la Asamblea Nacional. No sé si es que le conviene o no al Gobierno, (este) cae en el juego y reivindica un diálogo que es vergonzoso; porque aquellos que quieren terminar con la democracia están proponiendo dialogar con alguien en quien ellos no creen”.

“El Gobierno Nacional al prestarse, no solo para estos diálogos con la Asamblea, sino que además tolerar que le impongan temas desde las mesas entre comillas de diálogo de la Conaie es una especie de ver pasar y ese es un problema para el Estado ecuatoriano”.

¿Cómo se soluciona?, ¿qué puede hacer el Presidente?

“Tiene mecanismos constitucionales, tiene la muerte cruzada”, señaló Francisco Rocha, al recordar que el Jefe de Estado cuenta con ese instrumento constitucional para destituir a la Asamblea Nacional y gobernar por un año con ‘decretos-leyes’, después de lo cual se convocarán a nuevas elecciones generales para nombrar nuevos asambleístas y presidente.

El instrumento consta en el artículo 148 de la Constitución: El “Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato”.

Guillermo Lasso asumió la Presidencia de Ecuador el 24 de mayo del 2021.

El Director de la Aedep recordó que la muerte cruzada ya ha sido planteada por distintos sectores. “¿Hasta cuándo jugamos al susto; hasta cuándo al cuco de nos van a ganar?”, preguntó Rocha, quien señaló que más allá de que asesores con poca experiencia aconsejen al Presidente no aplicarla, “la democracia es eso: dar pasos”.

“Hay que enfrentar, no puede seguir con esta Asamblea, (la cual) apenas tengan cinco votos más, que no es difícil, ya vemos cómo van sumando, que no es difícil, hay demasiado dinero, este narcoestado ‘funciona’; entonces, no es difícil que consigan, lo van a sacar”.

“El Presidente ya llegó a la Presidencia, nos ayudó un paso más para buscar la democratización o la recuperación de la democracia. Perfecto, profundicémosla, vamos a la muerte cruzada y expongamos, porque los ciudadanos también tenemos la obligación de ejercer ese derecho a ser ciudadanos, a participar en el debate nacional”, dijo Rocha.

El Director de la Aedep señaló que un Gobierno elegido de manera democrática no puede vivir sometido. “Aquellos que han esquilmado a la República no pueden seguir chantajeando ni secuestrando al país”, señaló Rocha.

“¿Por democráticamente seguir con un gobierno hay que dar impunidad total?, ¿que el Presidente esté dispuesto a liberar a Correa de su sentencia para que esto se calme? No señores, esto no funciona así; la democracia no es ni para lavar la cara ni para la impunidad”, sentenció Francisco Rocha en Teleamazonas.

El Director de la Aedep insistió en que el presidente Lasso debe tener el liderazgo suficiente para aplicar una solución democrática. “Se corre el riesgo de que no vuelva a ser elegido, pero no podemos quedarnos sentados por mantener el poder y ver pasar cualquier cosa. Lo que le estamos diciendo al Presidente es que tenga los arrestos suficientes para defender la democracia y meter a la cárcel a los pillos”.