Francisco Tamariz, alcalde de La Libertad, denuncia intento de asesinato

La noche de este viernes 18 de agosto, Francisco Tamariz, alcalde del cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena, denunció un intento de asesinato.

Tamariz sostiene que estaba circulando en un vehículo por el sector de la K2, en el ingreso del cantón Santa Elena, con su esposa y dos acompañantes, cuando sufrió una «emboscada».

Intentaron MANTARME hace 40 minutos, más de 8 testigos.



Emboscada en K2, daré Rueda de Prensa, están intentando cambiar la realidad.



Yo daré todos los detalles. — Pancho Tamariz (@PanchoTamarizG) August 19, 2023

“En cuestión de segundos comenzaron a acribillar el vehículo donde íbamos con mi esposa, mi comadre y mi compadre, jamás preguntaron: ¿quién iba ahí? (…) Comenzaron a dispararnos a diestra y siniestra, no entendíamos que sucedía”, aseguró Tamariz en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Y añadió “30 tiros que fueron dirigidos a la camioneta donde yo me estaba transportando y automáticamente dijimos: huyamos. (…) Si el carro no estuviera blindado no estuviera aquí”.

La noche de 18 de agosto, ciudadanos compartieron videos por alertas de balacera y persecución a vehículos en Santa Elena. Además, en redes sociales se publicaron fotografías del automóvil con varios disparos.

