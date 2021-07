Tal y como fue previsto, casi todas las restricciones por COVID-19 en Inglaterra llegaron a levantarse en una jornada titulada «Freedom Day» (Día de la Libertad). Entre las medidas eliminadas está el uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento social, limitación por aforos y horarios y suspensión de actividades no esenciales.

El gobierno pretende confiar en la «responsabilidad individual» para luchar contra el virus, el cual se mantiene en aumento durante las últimas semanas. De hecho, Inglaterra es el país más afectado de Europa por número de casos y superó los 50.000 nuevos contagios diarios durante dos días seguidos, según medios locales.

Like so many people I've been pinged by NHS Test and Trace as I have been in contact with someone with COVID-19, and I will be self-isolating until Monday 26th July. pic.twitter.com/X57gDpwDqe