FUT y CUT piden que la justicia solucione desorganización de candidatos al IESS

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) apuntan a que la justicia solucione su desorganización para nombrar a un solo candidato que represente a los afiliados ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En lo único que están de acuerdo es en que la Superintendencia de Bancos no puede dejar a los afiliados sin un nuevo representante ante el Consejo Directivo del IESS; pero cada organización sigue actuando por separado.

El FUT presentó una acción de protección para que su candidato, Ramiro García, ocupe esa vocalía, y la CUT presentará este miércoles 16 de noviembre ese mismo recurso y otro de revisión para que Richard Gómez sea designado.

Mientras esperan que la justicia soluciones las pugnas, intereses personales y desorganización de las centrales sindicales, continúa prorrogado en el cargo es Luis Clavijo, quien lleva más de una década en ese puesto.

Patricia Borja, experta en seguridad social, cree que los recursos presentados no cambiarán la situación actual, pues que Clavijo siga prorrogado no es ilegal. No obstante, enfatiza en que se debe corroborar si, en esta ocasión, la Superintendencia de Bancos actuó con prolijidad.

Según las dos centrales sindicales, el IESS es un botín político, cada una se apunta con el dedo. Y al mismo tiempo cada una dice que quiere llegar a esa vocalía para salvar a la institución.

Sin embargo, restan solo 120 días para que se lleve a cabo un nuevo proceso para renovar a todas los miembros del Consejo Directivo del IESS, bajo las reformas a la ley de seguridad social que ya están en vigencia.

