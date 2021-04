Futbolistas del Valencia abandonan la cancha en pleno partido por un supuesto insulto racista

Los jugadores del Valencia se retiraron del campo del Ramón de Carranza pasada la media hora de su partido contra el Cádiz después de una discusión entre el valencianista Mouctar Diakhaby y el cadista Juan Cala, una decisión que llegó después del gran enfado mostrado por el francés.

Los futbolistas del Valencia se marcharon a los vestuarios en el minuto 32 tras una discusión en el medio campo que se produjo después de un percance en el área visitante entre Diakhaby y Cala, que continuó posteriormente con un intercambio de palabras en otras partes del terreno.

Al jugador francés se le vio muy disgustado y afectado en todo momento, y sus compañeros intentaron calmarle.

El árbitro catalán David Medié Jiménez amonestó al central francés con amarilla y también advirtió al defensa sevillano del Cádiz, tras lo que Diakhaby continuó dándole explicaciones al colegiado sobre lo ocurrido, hasta que todo los jugadores del Valencia decidieron irse a los vestuarios.

CÁDIZ – VALENCIA SE RETOMÓ

El partido Cádiz-Valencia se reanudó a los 25 minutos de su interrupción previa «condena al racismo» por parte del club valencianista en su cuenta oficial de Twitter.

El encuentro re retomó, pero sin el central francés del Valencia sobre el terreno, al haber sido sustituido por Hugo Guillamón. Según un tuit del Valencia, Diakhaby habría pedido a sus compañeros que regresen al campo.

«Nuestro total apoyo a Diakhaby. NO AL RACISMO. El jugador, que ha recibido un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar», indicó el club che en dicha red social.

Después de unos 20 minutos con el juego parado y los valencianistas fuera del campo, en la grada habilitada para ellos, el Valencia decidió retornar al terreno de juego.

«El equipo se ha reunido y decide volver para luchar por el escudo, pero firme en la condena al racismo de todo el Valencia Club de Fútbol en todas sus formas. No al racismo», afirmó la entidad valencianista.

¿INSULTO RACISTA?

El capitán del Valencia, José Luis Gayá, afirmó que se retiraron del campo porque Mouctar Diakhaby les aseguró que había recibido «un insulto racista«; y que luego regresaron, con el visto bueno de su compañero francés, porque les dijeron que, de lo contrario, les «quitaban los tres puntos» o incluso más.

«Diakhaby nos ha dicho que le han hecho un insulto racista. Condenamos eso y nos fuimos para dentro; pero (en los vestuarios) nos han dicho que teníamos que jugar porque nos quitaban los tres puntos y posiblemente alguno mas. Él nos ha dicho que saliéramos, nos ha dado permiso», explicó Gayá en declaraciones a Movistar.

El lateral izquierdo del Valencia precisó que el central Diakhaby «está hundido» y que ha sido «un insulto muy feo», tras una discusión con el central del Cádiz Juan Cala.

«Estamos con él. Estoy seguro de que le ha dicho algo, completamente seguro», aseveró el capitán valencianista.

Por otra parte, el técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, afirmó tras el triunfo por 2-1 frente al Valencia que su jugador Juan Cala le ha asegurado que «en ningún momento» ha «insultado» a Diakhaby.

“Creo a mi jugador. Nosotros cometemos muchísimos errores, pero somos un equipo muy leal y esas cosas no las hacemos”, manifestó en rueda de prensa el técnico cadista.

Cervera insistió en que cree en las palabras que le ha trasladado Juan Cala; y explicó que, después de que éste le pidiera hablar con él durante el descanso, lo sustituyó en el intermedio del encuentro porque “tenía una tarjeta” amarilla y por «toda la situación” generada.

«Cala no me ha dicho que no le haya dicho nada (a Diakhaby), sino que no le ha insultado. Sólo que ha habido un lance de juego con él”, precisó el preparador del Cádiz.

“No me gustaría que se volviera a repetir esto, el fútbol es un deporte muy noble”, recalcó Cervera

ACTA ARBITRAL

Según refleja en el acta arbitral, el colegiado explica que en el minuto 29 interrumpió el partido «debido a una confrontación entre jugadores de ambos equipos». «El jugador Nº 12 del Valencia C.F. Mouctar Diakhaby, una vez amonestado por discutir con un contrario, me dice textualmente: “Me ha llamado negro de mierda” en referencia al jugador Nº 16 del Cádiz C.F. Juan Torres Ruiz», indica.

Medié Jiménez asegura en el documento que «este hecho no fue percibido por ningún integrante del equipo arbitral»; y que «transcurridos unos instantes, el Valencia C.F. decide abandonar el terreno de juego. Por este motivo el partido es temporalmente suspendido. Ambos equipos se introducen en sus respectivos vestuarios».

«Después de unos minutos de suspensión, el delegado del Valencia C.F. David Rangel Pastor, en presencia del delegado del Cádiz C.F. Antonio Navarrete Reyes, nos comunica que deciden realizar la sustitución del jugador Nº12 Mouctar Diakhaby y continuar con el partido. Además, se acordó dar cinco minutos de calentamiento para ambos equipos con el objeto de evitar lesiones. El juego se reanudó 24 minutos después de detenerlo, desarrollándose a partir de ese momento con normalidad», relata el árbitro en el acta.