Gabriela Panchana analiza posibles alianzas en la Asamblea Nacional

Gabriela Panchana, comunicadora política, dio a conocer su punto de vista sobre las posibles alianzas entre PSC, UNES y CREO en la Asamblea Nacional.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Panchana consideró que muchos votaron en contra de lo que llamó ‘La mafia’. «Quienes empezaron legitimando la posibilidad de unirse a los verdugos fue Pachakutik», recordó.

Fue la base de «Pachakutik que llamó la atención y en redes también hubo una reacción de la ciudadanía que votó por el cambio», expresó Panchana.

También considera que una posible creación de una ‘Comisión de la verdad’ sería grave al generar un camino hacia la impunidad.

«Ese es el objetivo de UNES. Lo han dicho y no lo están escondiendo. Es evidente y lo dicen. El expresidente Correa dijo que a él no le interesa la amnistía ni el indulto, le interesa la inocencia. Y para ello está generándose un camino», resalta Gabriela Panchana.

Y cuestiona que dentro de una posible hoja de ruta, en temas de reactivación económica y seguro social: «¿se va a trabajar con los que quebraron el seguro social. Con los que agravaron el problema?»

«¿Van a trabajar los problemas de reactivación económica con los que crearon este monstruo de deuda y sobreprecios?»

«Con los representantes de los problemas del Ecuador, ¿con ellos van a encontrar las soluciones?».

«Estoy segura que Guillermo Lasso, presidente electo, con los votos del encuentro no va a prestarse a esto que es un engendro. Del encuentro al engendro, no señor, no podemos pasar», enfatizó Gabriela Panchana.

