Gaga, de promesa a reina del Pop

Born this way fue el álbum que convirtió a Lady Gaga de una joven promesa a una de las más grandes estrellas del pop actual.

En 2010, Lady Gaga era todavía una “promesa del pop”. Esta talentosa joven había creado éxitos inmediatos como Just dance (que escribió en quince minutos en medio de una resaca) y Bad romance , pero todavía faltaba ver si acaso la fama que había creado con sus canciones era pasajera… o si lograría convertirse en un ícono del género.

Y entonces Lady Gaga lanzó Born this way . “Nadie pensó que ella haría un álbum tranquilo y pequeño”, escribió la revista Rolling Stone al nombrar este álbum uno de los mejores del 2011. “Pero ninguno de los ejercicios previos de Gaga en la música nos preparó para este tipo de extravagancia en la que todo vale”.

Este disco resultó ser no solo un hit, sino un evento musical que partió la historia del pop y que convirtió a Lady Gaga en la “mother monster”, en la reina del género. El álbum era una mezcla extravagante de influencias que iban desde el rock hasta la música disco, desde Madonna hasta Kiss , desde Bruce Springsteen hasta Queen.

Pop queens, Lady Gaga

Esa variedad de influencias se siente en canciones como Scheiße , que junto los estilos de la electrónica y la música disco; en Americano , con sus pequeños detalles que recuerdan a la música norteña; en el sonido lleno de actitud rockera de Hair , en la guitarra de Brian May en You and I . Y, por supuesto, está Born this way , la canción que le da nombre a este singular proyecto, llena de emoción, adrenalina y beats de electropop; una oda a la aceptación y a la diversidad que Elton John llegó a llamar “el nuevo himno gay”.

Esta ecléctica y particular combinación de sonidos, que en papel suena ridícula pero que es una fiesta irresistible una vez se escucha en la voz de Lady Gaga, fue lo que convirtió a esta cantante en un titán del pop, en una fuerza imparable. Desde entonces no hemos dejado de ver sus lanzamientos con expectativa y fascinación, y nunca decepcionan. Por eso, celebrando los diez años del álbum que la convirtió en una de las estrellas más brillantes de la industria, le traemos una playlist que recopila sus más grandes éxitos.

No lo piense, no se preocupe. Just dance !

