Llega a Galápagos el barco que recrea la vuelta al mundo de Darwin

El centenario barco a vela neerlandés Oosterschelde, que recrea la expedición científica en la que Charles Darwin dio la vuelta al mundo, llegó este jueves 25 de abril del 2024 a las Islas Galápagos, donde el científico británico se inspiró para desarrollar su teoría de la selección natural y evolución de las especies en el siglo XIX.

A bordo de la histórica embarcación se lleva a cabo la iniciativa Darwin200, un proyecto que busca formar a 200 jóvenes líderes en conservación del mundo y que en Galápagos contará con la participación de Sarah C. Darwin, la tataranieta de Charles Darwin, según anunciaron en un comunicado los organizadores de esta expedición.

En su objetivo de seguir el rastro del Beagle, el velero con el que Darwin llegó a Galápagos en 1835 en su crucero alrededor del mundo, para el Oosterschelde estas islas son uno de los grandes momentos en su ruta de dos años de duración, donde ya ha recorrido más de 13 000 millas náuticas desde que en agosto pasado partió del Reino Unido.

A lo largo de su recorrido y de sus distintas paradas, un total de 200 jóvenes ambientalistas tendrán la oportunidad de estudiar, aprender e involucrarse en desafíos para la conservación de especies, plantas y ecosistemas junto a organizaciones y especialistas locales.

Jóvenes de España, Perú, Brasil… en Galápagos

Para su estancia en las Galápagos, donde permanecerá tres semanas, hasta el 19 de mayo, fueron seleccionados once jóvenes de España, Perú, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Bahamas e India.

La española Alicia Mediavilla participará en un proyecto de conservación de las tortugas gigantes de la isla San Cristóbal, la más oriental del archipiélago, cuya supervivencia está amenazada por especies introducidas por el hombre.

A su vez, el peruano Alfredo Salazar se enfocará en seguir la vida de las mantarrayas y conocer más en profundidad sus movimientos, hábitat y patrones ecológicos junto al Centro de Ciencias de Galápagos (GSC).

También la brasileña Duda Menegassi indagará junto a la Fundación Charles Darwin (FCD) en un particular escarabajo pelotero, encontrado en Isabela y Fernandina, las islas más occidentales del archipiélago, que se alimenta de excrementos de las tortugas gigantes y las iguanas terrestres.

Tataranieta de Darwin buscará singulares tomates

Otros proyectos se centrarán en reforestación de flora endémica, seguimiento a leones marinos, estudio de tortugas e iguanas marinas, así como investigaciones sobre los manglares de Galápagos, ranas invasoras y el tomate de Galápagos, en la que participará la tataranieta de Darwin.

Sarah C. Darwin detalló que hará un viaje de dos días por Santa Cruz, la isla central del archipiélago para buscar una variedad de tomates endémica y rara de esta isla, junto a investigadores de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

«Estos tomates únicos formaron parte de mi doctorado hace muchos años, y ahora me uniré a este grupo de jóvenes científicos y ‘líderes Darwin’ en el campo», acotó Darwin, que se declaró «maravillada de tener otra la oportunidad de volver a las islas de Galápagos«.

«He estado visitando estas islas extraordinarias por casi 30 años y he estado involucrada en muchos proyectos diferentes. He ilustrado muchas plantas para una guía y también llevé aquí la investigación para mi doctorado sobre algunas plantas de Galápagos», recordó Sarah C. Darwin.

Clases y ciencia a bordo

A bordo del velero también se realizan clases para escolares sobre naturaleza y conservación, además de proyectos científicos sobre estudio de aves, avistamiento de mamíferos marinos, investigación sobre microplásticos en los océanos y registro de temperaturas y condiciones ambientales de los océanos.

Durante su paso previo por Valparaíso (Chile), el cofundador y director de Darwin200, Stewart McPherson, aseguró a EFE que los ‘líderes Darwin’ son «personas que pueden cambiar el futuro del mundo«.

De su lado, el coordinador de Darwin200, Eduardo Villouta Stengl, comentó a EFE que «es una experiencia intensa que la van a recordar por el resto de sus días y que les va a inspirar y motivar para seguir trabajando duro por la conservación de este planeta«. EFE

