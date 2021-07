Ganó una operación y su cambio impactó a todos

En redes sociales se volvió a viralizar la historia de Wijitpraphorn Punbu, una joven tailandesa que años atrás ganó una operación en un reality de la televisión de Corea del Sur, para modificar su rostro.

La mujer durante toda su infancia sufrió de bullying por el problema que tenía en sus dientes, mandíbula y barbilla, pero no solo era estético , la mujer no podía comer ni hablar bien.

La única solución para la joven era someterse a una operación que corrigiera la posición de su mandíbula, el problema es que procedimientos como este son extremadamente caros.

Así que decidió participar en un reality show para cumplir su sueño.

En ese programa de televisión los concursantes postulan sus casos y van pasando etapas hasta que finalmente el jurado decide quién es el afortunado ganador de las operaciones .

“Hasta que tuve la cirugía viví una vida muy solitaria, la gente se burló de mi toda mi vida y dolía. Ahora siento que puedo salir y no sentirme avergonzada de cómo me veo”, manifestó la joven en el entonces programa de televisión

#Thailand – ##WijitpraphornPunbu

Before and after photos reveal astonishing transformation of woman after free #plasticsurgery . pic.twitter.com/QTfZC8oEeA