Sucedió durante un discurso en un evento en Dallas, Texas (EEUU). El expresidente estadounidense, George W. Bush cometió un error al referirse a la invasión rusa ordenada por Vladimir Putin a Ucrania. En su lugar condenó accidentalmente la invasión a ‘Irak’, que irónicamente ordenó en 2003. Inmediatamente corrigió.

«El resultado es la ausencia de controles y equilibrios en Rusia y la decisión de un hombre de lanzar una invasión totalmente injustificada y brutal en Irak… quiero decir, en Ucrania», dijo Bush. Segundos después pareció reconocer lo que había dicho y luego de corregirse añadió en voz baja “Irak también”, lo que provocó la risa de los asistentes. En ese lapsus también mencionó su edad, 75 años, para intentar restarle importancia a su error.

“The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq…"



Former US President George W Bush mistakenly condemns the invasion of Iraq in a slip of the tongue when speaking about the Russian invasion of Ukraine ⤵️ pic.twitter.com/DGwDUTrXZ5