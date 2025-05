Ratifican condena de Germán Cáceres; así fue el viacrusis del juicio por femicidio de María Belén Bernal

María Belén Bernal fue asesinada dentro de la Escuela Superior de Policía, en Quito. Su cuerpo fue hallado enterrado en el cerro Casitagua, cerca del lugar del crimen.

Germán Cáceres fue sentenciado a 34 años y ocho meses de cárcel por el femicidio de su pareja, María Belén Bernal, en la Escuela Superior de Policía, en Quito. La pena fue ratificada por la Sala Penal de la Corte de Pichincha este jueves 29 de mayo del 2025.

El crimen de Bernal conmocionó a todo el país y trascendió fuera de las fronteras nacionales. Para Galo Quiñones, abogado de la familia de la víctima, el proceso judicial ha sido un «viacrusis«.

Así fue el proceso para lograr la sentencia de Cáceres, quien confesó el crimen:

29 de mayo de 2025

Este jueves 29 de mayo de 2025 la Sala Penal de la Corte de Pichincha ratificó la sentencia de Cáceres y la inocencia de Camacho. La respuesta a la apelación del expolicía se conoce luego de dos años después de la sentencia de primera instancia.

22 de abril de 2024

La audiencia de apelación de Cáceres fue instalada en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Cáceres buscaba en esta audiencia ser declarado inocente, que se le reduzca la condena o que se le cambie el tipo penal de femicidio a homicidio, lo que implicaría menos años de condena.

25 de mayo de 2023

Cáceres fue sentenciado a 34 años ocho meses de prisión tras ser declarado culpable del femicidio de su esposa, la abogada María Belén Bernal. La audiencia de juicio duró cuatro días en el Complejo Judicial Norte, de Quito.

En la misma audiencia se declaró la inocencia de Alfonso Camacho, a pesar de que la familia de la víctima y su defensa pedían una pena de 22 años por el delito de omisión.

19 de mayo de 2023

La audiencia de juicio contra Cáceres fue convocada para el 19 de mayo de 2023 y fue declarada fallida por la ausencia del abogado del expolicía.

Además, por la ausencia se impuso una multa de dos salarios básicos (900 dólares) a los abogados del exteniente de Policía y se dispuso «oficiar al Consejo de la Judicatura para que se establezcan sanciones administrativas».

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, se pronunció tras conocer la decisión. Aseguró que han quedado en evidencia las «mañas para detener el proceso» y recordó que este es serio. «Esto es un atropello, no solamente a la administración de justicia sino también a la víctima y a la ciudadanía que está esperando por la sentencia», dijo.

Febrero de 2023

El día en que cerraba la etapa de instrucción fiscal, 15 de febrero, fue reinstalada la audiencia preparatoria de juicio contra Cáceres. En la misma diligencia se señaló al policía Alfonso Camacho por el delito de omisión, según señaló la Fiscalía.

Esa audiencia se suspendió y se reinstaló una semana después, el 23 de febrero de 2023. De manera telemática se llevó a cabo la diligencia y Cáceres y Camacho fueron llamados a juicio.

Durante la audiencia, la Fiscal del caso, María Isabel Jiménez, argumentó que el femicidio de María Belén es el resultado de las relaciones de poder que mantenía Germán Cáceres sobre ella. La funcionaria sustentó sus declaraciones con una pericia de audio en la que se escucha a Cáceres decirle «que en los últimos cinco años él ha estado en relaciones extramaritales».

La Fiscalía indicó que el grado de participación de Alfonso C., vinculado al proceso el 14 de diciembre de 2022, se da la no haber impedido que se consumara el crimen. «Al ser integrante de la fuerza pública tenía una posición de garante (…). Se encontraba en funciones en la habitación 33 de la Escuela Superior de Policía, contigua al dormitorio de Germán C. Desde ese sitio, la víctima gritó en diez ocasiones», detalló la institución.

Además, la Fiscalía reveló que «el llamado de auxilio se escuchó por Alfonso C. desde su dormitorio». Este hecho se corroboró con un peritaje de acústica practicado en las habitaciones 33 y 34. Es decir, que habría incurrido en omisión dolosa.

12 de enero de 2023

El expolicía confesó haber asesinado a su esposa en la habitación del complejo policial. Asumió la responsabilidad solo e insistió en que nadie lo ayudó o encubrió.

«Según lo que él ha referido, nadie lo ayudó», dijo Jesús López, abogado de la familia de la víctima. Según dijo, el expolicía mató a Bernal y luego sacó el cuerpo de la Escuela Superior de Policía y lo enterró en el cerro Casitagua, muy cerca de la escena del crimen.

3 de enero de 2023

En medio de un amplio contingente policial, Cáceres llegó a Quito la tarde del 3 de enero de 2023. Tras su captura, Cáceres fue dejado a disposición de Migración Colombia en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, donde abordó un vuelo con destino a Quito.

Ya en territorio ecuatoriano el exteniente de Policía fue puesto a órdenes de las autoridades para las diligencias que se realizaron de manera reservada.

Luego se dispuso su traslado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

31 de diciembre de 2022

La Fiscalía General del Estado inició la coordinación para la repatriación de Cáceres hasta Ecuador. El hoy sentenciado llegó a la capital colombiana, Bogotá, para dar inicio a los trámites respectivos.

30 de diciembre de 2022

Germán Cáceres fue detenido en Santa Martha, Colombia, la noche del 30 de diciembre de 2022. La captura se llevó a cabo en coordinación con autoridades colombianas y ecuatorianas.

Sobre Cáceres pesaba una difusión roja de la Interpol por el crimen de su esposa. En el momento de su captura se ubicaba en el tercer lugar de los Más Buscados por violencia de Género.

