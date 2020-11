Gigantesco caimán apareció en un campo de golf en Florida

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa a un gigantesco caimán caminando en los jardines del campo el golf del centro campestre Valencia Golf & Country Club en la ciudad de Naples, Florida, EE. UU.

La grabación con una duración de alrededor de 15 segundos, muestra a un reptil de varios metros de longitud que se mueve ágilmente hacia un rio caudaloso.

Con estas imágenes, en las redes sociales se especuló sobre el origen de este animal. Muchos usuarios afirmaron que un reptil de tal tamaño debe de ser producto de un trabajo de edición de multimedia y no de los extremos y húmedos ecosistemas de la Península de Florida.

El caimán fue avistado mientras el huracán “Eta” azotaba la región del norte de Florida.

El New York Post entrevistó vía telefónica a dos empleados del Valencia Golf & Country Club, quienes confirmaron que el caimán era muy real. Sin embargo, no estaban particularmente impresionados con su tamaño.

“Ha pasado ya algún tiempo desde la última vez que vi un reptil tan grande. Estaba bastante sorprendido”. puntualizó Jeff Jones, instructor de golf profesional. Y agregó que los vecinos ya habían reportado haber visto al enorme animal.

Además, Tyler Stolting, primer asistente de golf profesional en el club, afirmó que era una de las maldiciones de vivir en el turístico y tropical estado de Florida.

Lo que trajo la tormenta.

En este estado, los huracanes y los reptiles salvajes son parte del día a día. Tanto que este es el reptil oficial del estado y, también, la mascota de la universidad.

Florida, y el resto del Sureste norteamericano, es el hábitat natural de los caimanes. Estos caimanes llegan a pesar más de 450 kilos y pueden medir 4 metros. El más grande visto en la zona medía 5 metros.

Esto animales generalmente no son peligrosos para los humanos, pues no somos una de sus presas naturales. No obstante, la perdida de los ecosistemas naturales de los caimanes y la conducta irresponsable de las personas ha provocado que los ataques de dichos animales estén al alza.

Florida tiene actualmente una población de 20 millones de humanos y 1.5 millones de caimanes, por lo que los encuentros entre ambas especies son posibles y muy probables, sobre todo cerca de ríos, manglares, pantanos, canales y lagos.