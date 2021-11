La música ha sido moldeada por las ideas y las voces de las mujeres. Esta es una playlist para celebrar este legado.

El poder femenino se siente en la música, desde sus ritmos irresistibles hasta sus letras llenas de emoción; desde sus osadas mezclas de sonido hasta la manera en la que cantan, en la que llenan de textura y color cada verso con su voz.

Y para sentirlo con toda su fuerza, hemos creado una lista de reproducción de Spotify con todo el “girl power”.

Este es un mes de aniversarios en el que esta playlist cae como anillo al dedo: para empezar, este 2020 se cumplen 25 años desde que todas las “especias” se juntaron para crear las Spice Girls, uno de los grupos de pop más grandes de todos los tiempos, el mismo que nos regaló clásicos del pop como Wannabe y Say you’ll be there .

Por el otro lado, el álbum Joane de Lady Gaga también está de cumpleaños, y aunque no cumple tantos como nuestra “girl band” favorita, no deja de ser motivo de celebración y la excusa perfecta para escuchar temas como Million reasons y Hey girl .

Girl’s power

Y por último, este mes se cumplen 15 años de la obra clásica del pop, soul y el R&B que es Back to black , la obra maestra de Amy Winehouse. En este disco, Winehouse tomó el mundo por sorpresa, llevándonos por un doloroso, melancólico con su voz: nos toma por sorpresa con un ritmo particular al momento de hablar de adicciones en Rehab , explora las tristezas de una relación condenada a ciclos viciosos en Back to black y en You know I’m no good .

El poder femenino se siente en cada beat y cada verso de esta playlist, ¡lleno de ritmo y lleno de fuerza! ¿Qué esperas para escuchar?

Escuche esta playlist en:

