Giro de Italia: Biniam Girmay se lleva la décima etapa

En un emocionante esprint final, el ciclista de Eritrea, Biniam Girmay, se impuso a Van Der Poel en la décima etapa del Giro de Italia.

Girmay recorrió los 196 kilómetros entre Pescara y Jesi en 4h32’07», para levantar los brazos en la meta al derrotar al Nerlandés Van Der Poel.

En tercer lugar arribó el italiano Vincenzo Albanese, con el mismo tiempo que el ganador.

Wilco Kelderman fue cuarto y para alegría de los ecuatorianos, Richard Carapaz ingresó a meta en quinto lugar.

En los números de la clasificación general, el español Juan Pedro López mantiene la maglia rosa tras 42h24’08».

Segundo es el portugués Joao Almeida, a 12 segundos de distancia y cierra el podio el francés Romain Bardet, a 14 segundos.

Richard Carapaz, por su parte, mantiene el cuarto lugar, con 15 segundos de diferencia respecto al líder. Además, está a un segundo de meterse en el podio provisional.

Cabe destacar que el ecuatoriano sufrió una caída en esta etapa, pero se logró recuperar y reingresó al pelotón donde fue uno de los animadores.

It was an exciting and aggressively ridden finale at the #Giro with @RichardCarapazM right at the heart of it.



He got up there for fifth place in the sprint 👊 pic.twitter.com/1JiW6qvEEc