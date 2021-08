La libertad sabe a Gloria, la historia del infierno que vivió Gloria Trevi

Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz de 53 años nació en Monterrey-México, desde muy pequeña demostró un talento especial para la música.

Aunque Gloria Trevi comenzó su trayectoria como artista juvenil, integró el grupo mexicano Boquitas Pintadas en los ochenta.

Fue en solitario y una década después su carrera la llevó a lo más alto de la fama.

Sin embargo, un escándalo judicial y mediático hizo que todo el éxito que había cosechado se viera opacado, y la artista del pelo suelto, conociera el mismo infierno.

Participó en varios concursos y en la adolescencia ganó uno importante de Televisa, y no paro, conoció a uno de los productores musicales más exitosos de aquella época.

El cazatalentos Sergio Andrade, mánager de varias celebridades.

Por lo que en general niñas o mujeres muy jóvenes, a finales de 1984 Andrade creó el grupo Boquitas Pintadas, pero no duró mucho tiempo. Trevi continuó como solista sacando a relucir su auténtico estilo.

Aunque daba mucho de qué hablar, le llevó a vender miles de discos y conquistar los escenarios de su país natal y de América Latina.

Ella estaba convencida de que su éxito se lo debía principalmente a su mánager, quién le había asegurado que le ayudaría alcanzar sus sueños y lo estaba logrando.

Gloria Trevi lo admiraba mucho y al poco tiempo pensó que junto a él conoció el amor, mientras la relación sentimental progresaba.

La dupla Andrade Trevi iba en ascenso, así como la manipulación y los maltratos.

La cantante confesó que Andrade no le permitía salir a ningún evento luego de una presentación, no tenía amigos, no asistía a fiestas y no podía hacer nada sin su consentimiento.

