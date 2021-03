Andrew Cuomo, actual gobernador de Nueva York, negó este miércoles su renuncia al cargo luego de que dos mujeres lo hayan acusado de acoso sexual, verbal y físicamente. En una conferencia de prensa en Albany, el funcionario también llegó a disculparse por su comportamiento con las denunciantes.

“Ahora entiendo que actué de una manera que hizo que la gente se sintiera incómoda. No fue intencional y me disculpo sincera y profundamente por ello”, dijo Cuomo. El gobernador abordó las acusaciones al final de la sesión informativa.

Instó a los ciudadanos a esperar a que la fiscal general inicie la investigación pertinente sobre las acusaciones. No obstante recalcó que “nunca toqué a nadie de manera inapropiada”, declaró Cuomo.

Previo a las declaraciones, dos ex colaboradoras llegaron a denunciar al gobernador demócrata por insinuaciones no deseadas en años anteriores. La primera denunciante fue Lindsey Boylan, quien aseguró que Cuomo había llegado a darle un beso no solicitado en los labios.

La segunda fue Charlotte Bennett, una ex asesora que dijo que el gobernador le preguntó si era monógama y si alguna vez había tenido relaciones con hombres mayores. Desde que se conocieron las denuncias, el demócrata ha recibió una ola de críticas y llamamientos para su renuncia.

Fuente | CNN/Infobae