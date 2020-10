Gobernador presentará acción legal contra Bolsonaro por homofobia

El gobernador del estado brasileño de Maranhão, Flávio Dino, anunció este viernes que demandará al presidente Jair Bolsonaro por homofobia. El mandatario habría realizado un par de ‘bromas’ en una transmisión en vivo.

Dino aseguró que Bolsonaro “llegó a Maranhão con su habitual falta de cortesía y decoro”. Entre risas, el mandatario brasileño comentó sobre el Guaraná Jesús, bebida rosada típica del estado, que «quien toma este guaraná aquí, se convierte en un maranhense».

Para entender as agressões constantes de Bolsonaro contra mim, voltemos a 2018. Ele só venceu em 3 das 217 cidades do Maranhão. Em 2 anos de governo, não tem nada para inaugurar no nosso Estado. Aí o jeito é ofender, passear e falar “piadas” das quais ninguém ri.