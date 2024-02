Gobierno entregará 2.500 becas para estudios de tercer nivel en el país

El presidente Daniel Noboa dijo que se entregará 2.500 becas para estudios de tercer nivel técnico y tecnológico. El anuncio lo hizo en un conversatorio que mantuvo con los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, en El Oro, este 14 de febrero de 2024.

Este proyecto se materializará a través de la inversión de 5 millones de dólares provenientes del Reino de Arabia Saudita. Esos fondos se obtuvieron a través de relaciones diplomáticas internacionales.

“No es sólo una beca para una carrera en específico, si no es la capacitación, el empleo y la ocupación de la juventud ecuatoriana”, señaló el Primer Mandatario.

Lea también:

“Si no logramos fortalecer la educación pública, si no logramos fortalecer la parte social, no vamos a resolver los problemas de raíz que hoy en día vivimos y que se terminan transformando en inseguridad”, añadió.

La Presidencia de Ecuador también señaló que “las guerras no solo se solucionan con equipos ni armamento. Precisamente, una de las estrategias es fortalecer la educación superior manteniendo acercamientos con naciones aliadas, que permitan gestionar becas, donaciones y financiamiento para los jóvenes del país”.

Además de las becas anunciadas este 14 de febrero, el actual Gobierno prevé la suscripción de un acuerdo de financiamiento de 120 millones de dólares con Canadá.

¡Becas para nuestros jóvenes! 👏🇪🇨



El presidente @DanielNoboaOk conversó con estudiantes en Machala para ratificar su compromiso de trabajar por el bienestar y futuro del Ecuador. También se anunció nuevas becas para tercer nivel técnico y tecnológico en todo el país.



En… pic.twitter.com/ZVvDmT5bD8 — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) February 14, 2024

Así como alianzas con escuelas técnicas y sistemas duales de Alemania, Finlandia, Suecia, Noruega. También hay diálogos abiertos con Estados Unidos, Israel, Reino Unido, entre otros. El Jefe de Estado detalló que la meta es otorgar 200.000 becas a estudiantes a nivel nacional.

Por su parte, Ana Changuín, secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), indicó que la entrega de becas se priorizará para mujeres y grupos de atención prioritaria. Aseguró que la finalidad “es garantizar que esas oportunidades lleguen a las personas que más lo necesitan en las 24 provincias”.

También en Teleamazonas: