Gobierno suspende el diálogo con la Asamblea por confrontación en el caso González

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció hoy que suspende el diálogo con la Asamblea Nacional como resultado de la confrontación en torno a la posesión del superintendente de Bancos.

Por otro lado, los asambleístas que votaron por la posesión de Raúl González aseguran que no hay asidero para su destitución , pues la resolución de la jueza no está en firme ya que no se ha resuelto una apelación

Además los legisladores han señalado que para esa posesión hubo presiones por parte de Unes sobre legisladores de Pachakutik, lo que desató que el dialogó entre el Ejecutivo y Legislativo ya no se lleve a cabo