Gol de Messi elegido el mejor de la semana en la Liga de Campeones

El gol del argentino Leo Messi, delantero del PSG, ante el Benfica fue elegido como el mejor tanto de la tercera jornada de la Liga de Campeones, en cuyo once ideal se encuentran su compatriota Ángel di María (Juventus) y el brasileño Rodrygo Goes (Real Madrid).

