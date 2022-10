Uno de los delanteros más reconocidos del fútbol argentino se despidió de las canchas. Gonzalo ‘El Pipita’ Higuaín jugó este lunes 17 de octubre de 2022 su último partido como profesional. Lastimosamente su equipo, el Inter de Miami, perdió 3-0 antes New York City FC por los por los playoffs de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), quedando eliminado del torneo.

La pérdida amargó más la despedida del Pipita, quien envió un mensaje a la afición y acumuló en su carrera de 17 años las siguientes cifras: 785 partidos, en donde anotó 367 goles, dio 127 asistencias y logró 13 títulos.

“Quiero que me recuerden como persona, porque a la larga es lo que más importa. Saber que lo mental es lo más importante. Estar alineado mentalmente es lo que te lleva más cerca a tener éxito”, reflexionó Higuaín en la conferencia de prensa pospartido.

“Jugar solo por amor a la pelota, esto me lo devolvió esta liga y este club. Pasé un año maravilloso más allá de este final. Me voy orgulloso de todo lo conseguido, y de los compañeros con los que me tocó jugar, del entrenador, de los fans”, destacó. Sus sentimiento los resumió en una pequeña frase: “Se acaba lo que más amé”.

Higuaín debutó como profesional en el River Plate de su natal Argentina en 2006. Pasó al Real Madrid (2013), brilló en el Nápoles (2016) y luego en la Juventus (2018). Además vistió las camisetas del Chelsea, AC Milan, y en el 2020 llegó a la MLS con el Inter de Miami.

“Quiero que me recuerden como persona, porque a la larga es lo que más importa.”



Gonzalo Higuaín talks about how he wants to leave his legacy, beyond just the soccer field. pic.twitter.com/UNbac6Ushl