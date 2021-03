Google anuncia que videollamadas seguirán siendo «ilimitadas» hasta junio

En abril del año pasado, Google liberó el acceso a Meet a todos los usuarios con una cuenta de Gmail.

Dicha decisión fue clave para llegar a un público ávido por conocer herramientas de reunión para combatir el confinamiento o trabajar desde el hogar.

Sin embargo, los usuarios de Google Meet pueden seguir disfrutando de la plataforma y sus videollamadas «ilimitadas» en la versión gratuita integrada en las cuentas de Gmail. Al menos hasta junio próximo.

La novedad fue oficializada a través de la cuenta de Twitter de Google Workspace. Esta es la segunda vez que los de Mountain View postergan el límite de hasta 60 minutos de duración para las videollamadas de Meet a través de la plataforma de correo gratuita de Google.

We’re continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24 hours) in the free version through June 2021 for Gmail accounts → https://t.co/fqBTmoNPBW pic.twitter.com/Ax0fmbRvqr