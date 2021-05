Graba y comparte en redes sociales como es golpeado por su expareja

Un video que se ha vuelto viral en las últimas horas muestra que hay hombres que también son víctimas de violencia doméstica por parte de sus parejas o de sus ex.

Muchos hombres y mujeres viven este tipo de situaciones en silencio mientras que otros deciden ser valientes al dar a conocer su realidad en redes sociales, con la intención de alzar la voz y denunciar a sus maltratadores.

El hombre maltratado

El hombre, aparentemente de origen chileno, dice en su video que su exmujer tiene una orden de restricción, misma que claramente no ha acatado.

Además, se ve cómo la mujer lo tiene agarrado del cabello, lo jalonea un par de veces para después propinarle unos cuantos golpes e incluso, lo muerde.

“Me sigue pegando, tenía una orden de alejamiento, yo no le he pegado, miren cómo me pega. Miren cómo me pega, miren cómo me pega”, se le escucha decir al caballero, quien es víctima de violencia, mientras le pide que se retire.

No es la primera vez que es maltratado

También en el clip, el chico aprovecha para denunciar que no es la primera vez que su ex lo agrede; además repite continuamente que nunca la ha golpeado, por lo que no entiende porque ella actúa con él de esa manera tan agresiva.

Rápidamente, el video de la agresión se volvió viral. Miles de usuarios han hecho comentarios sobre estas penosas imágenes.

La mayoría han criticado fuertemente la actitud de la mujer, mientras que otros resaltaron la importancia de no minimizar la violencia que también pueden llegar a vivir los hombres.

