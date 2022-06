Grave accidente de bus de la selección de Bulgaria; jugador tuvo que ser operado de urgencia

El bus que transportan a la selección de fútbol de Bulgaria durante su desplazamiento a Georgia para un partido de la Liga de Naciones de la UEFA se vio implicado en un accidente, el viernes en Tiflis, y un jugador resultó herido, explicó la Federación Búlgara de Fútbol (BFU).

Todor Nedelev, que viajaba a bordo del segundo bus, sufrió un traumatismo craneal. Fue hospitalizado y operado con éxito tras dos horas de intervención quirúrgica, durante los cuales le retiraron varias esquirlas de cristal de la cabeza.

Asimismo, se conoce que el futbolista de 29 años y jugador del Botev Plovdiv estará hospitalizado aproximadamente dos semanas y se mantiene estable.

Según el portal georgiano sportall.ge, la selección nacional búlgara se dirigía a bordo de dos autobuses al hotel, cuando el primero frenó bruscamente y el segundo lo embistió.

«La selección búlgara tuvo un grave accidente después de llegar a Tiflis. De camino al hotel, el primer conductor de dos autobuses perdió el control y provocó un grave accidente. Tras el choque, a Todor Nedelev lo trasladaron al hospital, donde se le realizó un examen exhaustivo», señala el breve comunicado de La federación de fútbol de Bulgaria sobre el accidente de bus.

“Los jugadores de fútbol y la selección nacional expresan su profunda gratitud a todo el personal médico, a los representantes de la Embajada de la República de Bulgaria en Georgia, y en particular a la Sra. Ralitsa Dimitrova, así como a todo el liderazgo de la federación de fútbol de Georgia”, añadió la federación búlgara.

No obstante, el vicepresidente de la entidad, Mikhail Kasabov, informó a la embajada búlgara en Georgia sobre el incidente. Además, la policía inició una investigación para conocer qué provocó el error del conductor.

Por su parte, la federación del fútbol de Georgia, con quien se medirá Bulgaria el domingo, también se pronunció sobre el accidente de bus.

«Me inquietó escuchar la noticia del accidente de tránsito de nuestros compañeros del @Team_Bulgaria . Estamos brindando toda la asistencia posible al equipo visitante. Deseo que Todor Nedelev, todos los jugadores búlgaros y miembros de la delegación se mantengan saludables», escribió el presidente de la federación de Georgia, Levan Kobiashvili.

I was disturbed to hear the news about the traffic accident involving our colleagues from the @Team_Bulgaria. We are providing every possible assistance to the visiting team. I wish Todor Nedelev, every Bulgarian player and delegation member to stay healthy. 🙏🏻 https://t.co/Bw3WX95y27