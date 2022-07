Un caso peculiar sucedió recientemente en un grupo de Facebook. Con 61.000 miembros, el grupo ‘Princess Diana – Keep Her Memory Alive’ (NO SE PERMITEN TROLLS), publicó para las personas un comunicado: «Por favor, no anuncie al grupo cuando va a masturbarse», recoge el periódico Daily Star.

¿Qué sucedió? Al parecer, decenas de personas empezaron a publicar en el grupo el horario en el que se masturban. Uno de los miembros, cansado de ver las este tipo de publicaciones, afirmó que se trataba de un «problema recurrente». Y dijo que no entiende por qué todo el grupo necesita ser informado de su plan para ‘complacerse a sí mismos’.

El grupo está dirigido a personas que desean presentar sus respetos o compartir recuerdos afectuosos de la Princesa Diana. Y aunque la advertencia del usuario mencionada fue vista, al parecer tuvo el efecto contrario, alentando aún más mensajes en la misma línea.

Un ejemplo que el Daily Star menciona es el mensaje de un usuario haciendo referencia a Diana: «Ella tiene algunas fotos hermosas. Gran alivio del estrés después de un largo día en el trabajo”, publicó. Otro cuestionó la fibra moral del grupo, escribiendo: «No pensé que la humanidad podría rebajarse tan bajo como para discutir la masturbación en la página de tributo de Lady Di. Pero ustedes se las arreglaron para lograrlo”.

Un tercer miembro, presumiblemente nuevo, preguntó: «¿Es este el lugar donde la gente viene a hacerse una ‘paja’?» En respuesta a su pregunta, un miembro había publicado recientemente: «Siente un ‘paja’ picante que se enciende» con un emoji de fuego.

Con información de | The Cut/Daily Star