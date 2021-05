Guardiola, entre lágrimas sobre Agüero: «No podemos reemplazarle»

Pep Guardiola se echó a llorar al hablar sobre Sergio Agüero, quien abandonará el Manchester City el próximo 30 de junio, y aseguró que no pueden encontrarle reemplazo.

El técnico del Manchester City no se pudo aguantar las lágrimas al ser preguntado por el argentino tras levantar el quinto título de la Premier League.

«Le queremos mucho. Ha sido una persona muy especial para todos nosotros. No podemos reemplazarle. Siempre ha demostrado su calidad aquí», dijo el técnico español a Sky Sports.

Pep Guardiola llora en la despedida del Kun Aguero del Manchester City: "Lo queremos mucho, es una persona especial para todos nosotros. Me ayudó muchísimo. No podemos reemplazarlo, no podemos". pic.twitter.com/uVCcJ0YHFC